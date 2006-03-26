”Наша Украина” зафиксировала подкуп избирателей на Донбассе

Блок «Наша Украина» обратился в Генеральную прокуратуру по поводу подкупа избирателей в Донецкой области в территориальном избирательном округе №50.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель руководителя избирательной кампании блока «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК.

По его словам, это нарушение подпадает под статью 157 Уголовного кодекса Украины. Он отметил, что сейчас ожидается реакция Генпрокуратуры.

Н.КАТЕРИНЧУК отказался называть политическую силу, которая, по его словам, подкупила избирателей, сославшись на законодательство Украины.