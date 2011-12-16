Сельсоветы смогут ежегодно получать сотни тысяч гривен на инфраструктуру

Новое земельное законодательство не только призвано регламентировать рынок земли, но также будет влиять на социальное и экономическое развитие села. В этом убежден председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО.

В интервью газете «Факты» от 15 декабря он заявил, что сельские общины должны получать свой доход.

«В законопроекте «О рынке земель» указано: до 1 марта разработать и внести законопроект, который предусматривает отчисление арендаторами 1 процента от нормативно-денежной оценки земли на социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов. По прогнозам, каждый сельсовет сможет ежегодно получать не менее как 100-200 тысяч гривен на развитие местной инфраструктуры», - сказал С.ТИМЧЕНКО.

Он рассказал, что для покупателей – участников земельных конкурсов – будет предусмотрено выполнение дополнительных условий, а именно: развитие социальной и транспортной инфраструктуры, внедрения инвестиционных проектов и т.п.

«Кроме того, при доработке законопроекта мы пошли навстречу фермерским хозяйствам и молодым специалистам, увеличив время рассрочки платежа по кредиту для приобретения сельхозземель с 5 до 20 лет. Причем планируется, что кредитная ставка не будет превышать учетную ставку НБУ более 3 процентов», - отметил глава Госагентства земельных ресурсов.

Также, по его словам, до 1 июня 2012 года должен быть создан Государственный земельный банк, который и начнет кредитовать сельхозпроизводителя под залог земли. В распоряжении Госзембанка будет единый Фонд земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Эти участки, по словам председателя госагентства, можно будет купить или взять в аренду.

В то же время С.ТИМЧЕНКО отметил, что с момента публикации Закона «О рынке земель» вступает в силу и ряд его положений: об обороте земель несельскохозяйственного назначения, профессиональной подготовке лицитаторов – ведущих аукционов, о порядке проведения земельных торгов в форме аукционов и конкурсов.

«Нам уже сейчас необходимо навести порядок в сфере земельных торгов, создав государственного оператора для соблюдения процедуры их проведения. Кроме того, к началу земельной реформы нужно внедрить автоматизированную систему кадастра, разработать схемы землеустройства административно-территориальных единиц и сделать полную инвентаризацию государственных сельхозземель, потом – передать эти земли в уставной капитал Государственного земельного банка. В целом нашему ведомству придется взять весь основной объем работ на себя. Но цель, которую мы поставили перед собой, - создать качественно новую, современную систему земельных отношений в стране, безусловно, стоит этого», - считает С.ТИМЧЕНКО.