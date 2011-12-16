Рассмотрение жалобы Тимошенко в суде сегодня продолжалось 15 минут

Рассмотрение апелляционной жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на ее повторный арест перенесено на 21 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы сегодня длилось немногим более 15 минут.

В начале заседания председательствующая по этому делу судья Ольга ЕФИМОВА пыталась выяснить, будет ли у защиты Ю.ТИМОШЕНКО ходатайство об отводе судей.

На это защитник Сергей ВЛАСЕНКО заметил, что такого ходатайства не будет.

После этого судья сообщила, что утром поступило заявление от Ю.ТИМОШЕНКО, что она не сможет принимать участие в заседании из-за плохого состояния здоровья.

В то же время, добавила О.ЕФИМОВА, руководство СИЗО направило справку, что был проведен очередной медосмотр Ю.ТИМОШЕНКО, и состояние ее здоровья нормальное.

Кроме того, отметила председательствующая судья, утром Ю.ТИМОШЕНКО было предложено собраться для доставки в суд, однако она отказалась это сделать.

После этого представители прокуратуры выразили мнение, что рассмотрение жалобы возможно и без Ю.ТИМОШЕНКО.

В ответ С.ВЛАСЕНКО обнародовал позицию Ю.ТИМОШЕНКО о том, что она не верит в справедливость суда. «Ее позиция в целом выглядит так: Творите это беззаконие без меня», - сказал защитник.

После этого судья перенесла рассмотрение дела на 10.00 среды, 21 декабря.