НМПУ: власть цинично использует смерть Гонгадзе в своих интригах

Независимый медиа-профсоюз Украины считает, что Генеральная прокуратура должна продолжить расследование уголовного дела бывшего Президента Леонида КУЧМЫ об обвинении в превышении власти, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Независимого медиа-профсоюза Украины.

НМПУ возмущен тем, как «властные институты цинично используют дело журналиста Георгия Гонгадзе в своих интригах, для достижения своих далеко не самых чистых целей. Основанием для такой оценки стало неожиданное закрытие дела Л.КУЧМЫ. Печально известный Печерский суд Киева основанием для закрытия назвал тот факт, что пленки бывшего майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО не могут считаться доказательствами, поскольку записывались незаконным способом».

НМПУ обращает внимание, что возбуждение уголовного дела происходило при всем известных обстоятельствах: не только заинтересованные лица, но и общественность были хорошо осведомлены о том, каким образом записывались эти пленки.

«Тем не менее, Генеральная прокуратура возбудила дело, потому что это кому-то во властных кабинетах было выгодно. Теперь стало более выгодным прекратить расследование, и в суд поступила команда закрыть дело. Все участники этого позорного деяния не только играют в свои политические игры, но и плюют в душу родным и близким покойного Георгия. Они топчутся по его памяти», - сказано в заявлении НМПУ.

«Мы считаем, что расследование дела Гонгадзе должно продолжаться, - заявил председатель НМПУ Юрий ЛУКАНОВ. - Суд обязан рассмотреть этот вопрос по существу, а не отклонять его по формальным причинам. Заказчики убийства должны быть названы. Иначе наше правосудие в очередной раз будет выглядеть как прислуга циничной власти».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, что привело впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

14 декабря Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело против Л.КУЧМЫ. Как отмечается в постановлении, суд не нашел оснований, которые указывали бы на причастность Л.КУЧМЫ к совершению тяжкого преступления.