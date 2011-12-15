У Попова подвели «транспортные» итоги года

В 2011 году Киев возобновил работы по строительству ряда социально важных инфраструктурных проектов. Как сообщает пресс-служба КГГА, подводя итоги года, в Главном управлении транспорта и связи, перечислили основные объекты, введенные в действие.

В частности, построена транспортная развязка возле станции метрополитена «Днепр», которая дал возможность на 70% увеличить пропускную способность этого транспортного узла.

Введена в эксплуатацию первая очередь строительства транспортной развязки на перекрестке проспекта Науки и Столичного шоссе. В рамках первой очереди строительства была возведена эстакада вдоль Столичного шоссе, значительно повысившая пропускную способность транспортного узла. Второй очередью строительства предусмотрена реконструкция просп. Науки, строительство эстакадных переходов через железную дорогу с подключением к построенному в первой очереди строительству пересечения, наземных пешеходных переходов через проспект Науки и железной дороге, прокладка и переукладка инженерных сетей.

В текущем году также завершен капитальный ремонт бульвара Леси Украинки. Тут полностью заменено асфальтовое покрытие проезжей части, уложена экологически чистая тротуарная плитка, заменен бортовой камень, пешеходное ограждение, обзорные колодцы.

Кроме того, до конца этого года будет завершена реконструкция проспекта Николая Бажана на участке от черты города ко второму путепроводу. На объекте предусматривается выполнить работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, капитальному ремонту путепроводов и подземных пешеходных переходов, обустройстве велосипедных дорожек, реконструкции сети внешнего освещения, переукладке дождевой канализации, замены барьерных ограждений.

Полная реконструкция проспекта, которая будет завершена к началу ЕВРО 2012, ощутимо увеличит пропускную способность автодороги с 65 тыс. авто/сут. до 90 тыс. авто/сут. Кроме того, даст возможность быстро разгрузить центральную часть города от транспорта, который в часы «пик» двигается в направлении Харьковской площади.

В Главном управлении также напомнили, что с 4 октября 2011 года введена в эксплуатацию первая очередь «Городской электрички». В рамках реализации отмеченного проекта было организовано движение электропоездов Киевским транспортным кольцом с внедрением 14 пересадочных узлов (станций и платформ), а именно: «Киев-Пассажирский», «Выдубичи», «Левый берег», «Дарница», «Левобережная», «Троещина», «Киев-Петровка», «Зенит», «Вышгородская», «Рубеживская», «Сырец», «Борщаговкая», «Киев-Волынский», «Караваевы дачи».

Реализация этого проекта позволила более равномерно распределить пассажиропотоки и уменьшить нагрузку на пассажирский транспорт столицы, а также обеспечить прямую связь между левобережной и правобережной частями города.

Еще одним важным объектом для всех киевлян и гостей города, который откроют в декабре 2011 года, станет новая станция метрополитена «Выставочный центр» Куреневско-Красноармейской линии. Это уже третья новая станция столичного метро за последние два года.

В Главном управлении резюмируют, что улучшение и развитие транспортной инфраструктуры столицы останется приоритетной задачей для столичной власти и в следующем 2012 году.