Янукович встретится с Рахмоном

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНОМ во время его официального визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сказал по этому поводу советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК, «ожидается, что визит Президента Таджикистана даст существенный импульс дальнейшему украинско-таджикскому диалогу на всех уровнях, создаст политическую основу для углубления двустороннего сотрудничества в сферах, которые представляют взаимный интерес».

Как проинформировал А.ГОНЧАРУК, Президенты Украины и Таджикистана планируют подписать Совместное заявление, которое закрепит основные договоренности об интенсификации сотрудничества на конкретных перспективных направлениях двустороннего взаимодействия. Речь идет, в первую очередь, о торгово-экономической и энергетической отраслях, а также научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках визита стороны также намерены заключить ряд межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества. Документы, в частности, будут касаться защиты информации, правительственной связи, а также сотрудничества между Конституционными Судами и Национальными олимпийскими комитетами двух стран.

В соответствии с программой визита, Президент Таджикистана планирует также посетить Днепропетровск.