В ПР утверждают, что выборы в Вишневом прошли без нарушений

В Партии регионов заверяют, что внеочередные выборы мэра города Вишневое (Киевская область) состоялись без каких-либо нарушений законодательства и без фальсификаций.

Об этом заместитель председателя Киевской областной организации Партии регионов Татьяна ПОДАШЕВСКАЯ заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Какие-либо заявления о фальсификации не имеют оснований... Выборы прошли свободно, демократически, без нарушений законодательства. Имею в виду те нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов”, - сказала она.

По словам Т.ПОДАШЕВСКОЙ, местная власть создала все необходимые условия для проведения избирательной кампании. “Достаточно профессионально были оснащены избирательные комиссии, помещения, удобный доступ для инвалидов”, - сказала она.

При этом Т.ПОДАШЕВСКАЯ отметила, что все кандидаты на должность мэра имели возможность подготовить документы для регистрации. В то же время, добавила она, избирательная комиссия получила документы для регистрации от 33 кандидатов на должность городского председателя Вишневого, а на день голосования в бюллетень было внесено 17 фамилий.

“Было отказано в регистрации 8 кандидатам: от “Фронта Змин”, КПУ, ХДС, Европейской партии, “За Украину!”, ВО “Батькивщина”, «Украинской платформы», и 8 кандидатов по различным причинам сняли свои кандидатуры”, - сказала Т.ПОДАШЕВСКАЯ, заметив, что 6 из 8 кандидатов обжаловали решение о снятии с регистрации, и один из них был зарегистрирован.

Она также добавила, что все политические силы имели возможность делегировать своих наблюдателей на все избирательные участки, но этим правом не воспользовались представители ВО “Свобода” и партии УДАР Виталия КЛИЧКО.

“Это подтверждает то, что оппозиционные силы не были готовы к этим выборам”, - отметила заместитель председателя Киевской областной организации Партии регионов.

По ее словам, победа на выборах мэра кандидата от Партии регионов Ильи ДИКОВА является убедительной, поскольку за него проголосовали 65% избирателей.

Как сообщал УНИАН, Киевская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» заявила о многочисленных нарушениях и применении административного ресурса на выборах мэра Вишневого 11 декабря.

«Досрочные выборы городского председателя, которые состоялись 11 декабря 2011 года в городе Вишневом, сопровождались масштабными фальсификациями в пользу кандидата от Партии регионов. Власть нескрываемо и нагло задействовала админресурс», - отмечается в заявлении.

Также в ВО «Свобода» заметили, что накануне выборов «подконтрольная власти» территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатов от оппозиционных сил.

Кроме того, по данным партии, «местная территориальная комиссия не зарегистрировала ни одного члена комиссии или наблюдателя от оппозиции. Во время подсчета голосов со всех 14 избирательных участков выгоняли представителей СМИ».

Вместе с тем, милиция Киевской области распространила сообщение, что на выборах мэра Вишневого представители кандидата от ВО «Свобода» совершали провокации, а сам кандидат мешал нормальной работе избирательной комиссии.