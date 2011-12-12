Попов готовит новую структуру КГГА

В столице готовят проект новой структуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Об этом сообщает пресс-служба госадминистрации, с соответствующим проектом решения председатель КГГА Александр ПОПОВ ознакомил заместителей, руководителей структурных подразделений и районных администраций во время рабочего совещания.

«Управленческая структура будет упрощена ради того, чтобы стать более эффективной. Мы держим курс на оптимизацию, пытаемся укротить бюрократические процедуры, чтобы предотвратить коррупционные проявления, организовать быстрый инвестиционный процесс. Мы должны существенно улучшить работу структурных подразделений КГГА», – отметил А.ПОПОВ.

По его словам, проект документа практически готов.

А.ПОПОВ призвал руководителей всех структурных подразделений и районных администраций приобщиться к отработке и согласованию проекта.

Решение должно быть подготовлено до конца декабря, после чего его представят на рассмотрение депутатов Киевсовета. Проект также обсуждается с Кабинетом министров Украины и Министерством юстиции Украины.

А.ПОПОВ подчеркнул, что основной целью реформы является обеспечение реализации Стратегии развития Киева до 2025 года и оптимизация системы управления городом для обеспечения жизнедеятельности столицы.

Также проектом предусмотрено уменьшение численности чиновников и упрощение системы взаимодействия управлений.