Яценюк требует привлечь ЕС и США к газовым переговорам с Россией

Готовится «бартер»: Украина - временное снижение цены на газ и надежды для президента Януковича хоть как-то удержаться у власти, взамен Россия получит наше стратегическое достояние - ГТС. За эфемерные «газовые скидки» в форме кредита придется расплачиваться также отдачей "Газпрому" внутреннего газового рынка и стратегическими промышленными объектами, как это было в Беларуси, цитирует лидера официальный сайт партии.

«К тому же, отказ Украины от выполнения своих обязательств как страны - члена Энергетического сообщества автоматически поставит крест на ее евроинтеграции. Власти развернет Украину от Европы до Евразии », - подчеркнул Арсений Яценюк.

Украине нужен опыт не Беларуси, а Европы. Европейские компании сугубо правовыми средствами, через суд добились от «Газпрома» существенных ценовых скидок без всяких политических и экономических уступок со стороны своих стран, - напомнил Арсений Яценюк.

Параллельно, по его мнению, необходимо сокращать объемы закупок российского газа. Благодаря внедрению энергосберегающих технологий и развития альтернативных видов энергии, строительству СПГ-терминала, увеличению добычи собственного газа, зависимость от российского можно сократить с 65% в 2010г. до 25% в 2020г.

Отечественная ГТС должна стать не добычей «Газпрома», а частью газотранспортной системы ЕС. Европейские покупатели должны получать газ от «Газпрома» на российско-украинской границе, а контракты на транзит газа наш газотранспортный оператор должен заключать не с «Газпромом», а с европейскими компаниями, подчеркнул лидер «Фронта Перемен».

По его мнению, подковерные двусторонние договоренности в газовой сфере, которые сейчас заключает украинское руководство, - это гол в собственные ворота и путь к поглощению Россией энергетики Украины уже в ближайшие 5 лет. «Кремль получит полный контроль над украинской экономикой и будет защищать свою собственность любыми средствами, даже силовыми», - убежден он.

Политическая партия «Фронт Перемен» требует от украинской власти:

- обнародовать директивы на переговоры с Российской Федерацией в энергетической сфере.

- немедленно начать многосторонние переговоры на межгосударственном уровне с участием Украины (как основного транзитера и крупнейшего в Европе потребителя российского газа), России (как крупнейшего продавца газа в Европу), Европейский Союз (как ключевого потребителя газа) и США (как финансового инвестора и одного из гарантов нашей энергетической безопасности).