БЮТ: нужно немедленно соглашаться на помощь Канады

Фракция "БЮТ-Батькивщина" требует, чтобы власть согласилась на получение международной медицинской помощи для лидеров оппозиции – Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время Согласительного совета заявил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы предлагаем срочно согласиться на помощь, которую предложило правительство Канады», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что немедленно нужно спасать жизни Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО. «Не дай Бог, что-то произойдет. Пятно будет несмываемым на репутации на века», - добавил он.