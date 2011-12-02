Канада предлагает Тимошенко своих врачей

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ пока не прогнозирует участия экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в заседании Апелляционного суда Киева 13 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если Юлии Владимировне и в дальнейшем не будут предоставлять профессионального лечения, хотя бы минимального, для того, чтобы она могла подняться с кровати, у меня очень пессимистические прогнозы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» в очередной раз отметил, что непредоставление медицинской помощи можно рассматривать как применение пыток и истязаний.

«Нет позитивной динамики. И это понятно – ее не лечат. Вчера стало известно, что Юлии Владимировне направил письмо премьер-министр Канады, который предлагает прислать сюда медицинских экспертов и высокопрофессиональных врачей… Если не пускают украинских врачей, то, может, они пустят канадских врачей», - сказал А.ТУРЧИНОВ.