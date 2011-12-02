Заявлением Ландика, что жертва «хотела его убить», займется прокуратура

Ленинский райсуд Луганска дал согласие на передачу в прокуратуру заявления депутата горсовета Романа ЛАНДИКА о возбуждении уголовного дела против Марии КОРШУНОВОЙ за попытку его убийства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, рассмотрев просьбу Р.ЛАНДИК и его адвокатов.

Р.ЛАНДИК считает, что именно прокуратура, а не милиция, должна заняться рассмотрением его заявления.

Следующее заседание суда назначено на вторник, 6 декабря.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.