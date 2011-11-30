К чернобыльцам могут присоединиться учителя и медики

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО требует от правительства немедленно рассмотреть вопрос о выделении субвенций органам местного самоуправления для выплат зарплат в полном объеме учителям и медикам.

Как сказал Н.ТОМЕНКО корреспонденту УНИАН, уже сегодня существуют проблемы с выплатой зарплат в регионах. “Если это не будет решено в ближайшее время, то можно ожидать, что к акциям протеста чернобыльцев присоединятся учителя и медики”, - сказал вице-спикер.

Он сказал, что местные органы власти уже обращаются к правительству за дофинансированием, поскольку в местных бюджетах денег хватает, чтобы выплатить в декабре только аванс, а в некоторых не хватает и для этого.

Н.ТОМЕНКО отметил, что местные чиновники, чтобы скрыть данную ситуацию, прибегают к разным средствам. “Некоторые требуют от медиков и учителей брать отпуска за собственный счет, кое-кто закрывает школы под прикрытием карантина, но реально этим проблему не решить”, - сказал он.