Место Кинаха заняла заместитель Черновецкого

Лидером Партии промышленников и предпринимателей Украины избрана Людмила ДЕНИСЮК, заместитель главы Киевской горгосадминистрации по вопросам предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на VI съезде партии. Л.ДЕНИСЮК избрана лидером ПППУ большинством голосов, против высказались 47 делегатов съезда.

Кандидатура Л.ДЕНИСЮК на должность председателя партии была одобрена политсоветом партии. Смена лидера произошла из-за того, что бывший глава партии Анатолий КИНАХ будет баллотироваться в народные депутаты по списку Партии регионов.