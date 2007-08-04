Коммунисты предлагают возобновить смертную казнь

Коммунистическая партия Украины хочет временно возобновить смертную казнь за преднамеренное убийство.

Об этом говорится в Предвыборной программе КПУ “За народовластие! Прочь диктатуру!” в разделе о защите гражданских прав украинцев.

“По требованию граждан Украины и с целью усиления борьбы с преступностью коммунисты внесут на рассмотрение Верховной Рады законопроект о временном возобновлении смертной кары за преднамеренное убийство”, - записано в программе.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве состоялся съезд КПУ, на котором были утверждены предвыборная программа партии и ее избирательный список. Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО на съезде заявил, что его политическая сила ставит перед собой задачу на досрочных выборах в Верховную Раду получить 10-12% голосов избирателей.

Официально смертная кара в Украине отменена Законом Украины от 22 февраля 2000 года №1483-III "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Украины", которым внесены соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Украины и заменена смертная кара на пожизненное лишение свободы.