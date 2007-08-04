Рекламу с Тимошенко подвергли цензуре все телеканалы

Рекламные ролики Блока Юлии Тимошенко "отцензурировали" все телеканалы, даже 5 канал. Об этом Украинской правде сказал один из политтехнологов блока.

В результате “редактирования” из роликов исчезли кадры с Ющенко, Морозом и Януковичем в ночь 27 мая (этот кадр политтехнолог назвал “тройкой лебедей”). Этот кадр не прошел цензуру на ни одном телеканале. "Точно также большинство телеканалов вырезали материал, где Кучма в 1996 году жмет руку Мороза за принятие такой удачной для него Конституции", - прибавил собеседник издания.

“Лебедей, Кучму с Морозом попросили вырезать все каналы, даже "5 канал", - уточнил политтехнолог.

Юлия Тимошенко также подтвердила информацию об отказе каналов показывать ролики в первозданном виде.

"Да, это правда. Ролики вынудили переделать, а часть каналов не взяла наш ролик, в котором говорится об остановке 63 социальных законов правительством Януковича. Тот кадр, где жали руки три руководителя государства, нам сказали переделать", - сообщила Тимошенко.

Отвечая на вопрос по поводу мотивации действий каналов, Тимошенко выразила мнение, что "никакой мотивации не было – просто было такое требование".

Но, пишет Украинская правда, от цензуры пострадала реклама не только БЮТ. В пресс-службе Партии регионов подтвердили изданию, что в их практике также был прецедент, когда "все каналы", куда они обратились, не приняли в эфир предложенную им рекламу. Вместо этого, ссылаясь на закон, был дан совет вырезать некоторые кадры.

Кроме того, по словам представителя пресс-службы ПР, самую придирчивую экспертизу их ролика устроили юристы ТРК "Украина", который принадлежит Ринату Ахметову.