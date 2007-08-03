Лавринович подтвердил право Мороза трепать нервы Януковичу

Депутаты имеют право собраться на внеочередную сессию парламента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр юстиции Александр Лавринович. По его словам, согласно действующему законодательству "Верховная Рада, безусловно, существует". Согласно п.1 ст.90 Конституции предусмотрена "непрерывность работы" ВР, поэтому ни одного правового основания для запрета проведения сессии нет. Он также добавил, что председатель ВР Александр Мороз имеет право сзывать депутатов на сессию, так как до сегодняшнего дня он не сложил полномочия и не уволился с должности председателя ВР. Кроме этого А.Мороз, по словам министра, обязан отчитаться парламенту следующего созыва о законодательной работе парламента 5 созыва.

Как отметил А.Лавринович, заседание ВР является легитимным в том случае, если в ВР есть 300 депутатов. В то же время прибавил, что не владеет информацией об отсутствии во ВР конституционного большинства. По словам министра, в случае, если действительно в ВР нет 300 депутатов и нет вакантных кандидатур для замещения тех депутатов, которые сложили с себя полномочия, то депутаты имеют право собираться во ВР, но не имеют права принимать решения во время проведения внеочередной сессии.

На вопрос корреспондента РБК-Украина, законной ли будет трансляция заседания ВР и ее финансирование из государственного бюджета, А.Лавринович прямого ответа не дал. "Я не вижу подтверждения того, что в ВР нет 300 депутатов", - сказал он.

РБК-Украина