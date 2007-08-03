Луценко пригрел Омельченко потому что тот пережил 12 премьеров

Экс-мэр Киева будет баллотироваться на выборах в Верховной рады по квоте "Народной самообороны".

Он вошел в список, утвержденного партией "Вперед Украина!", сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

Среди кандидатов от "Самообороны" – юрист Николай Катеринчук, политолог Олесь Доний, журналисты Владимир Арьев ("5 канал") и Иван Сподаренко ("Сельские вести"), бывший мэр Киева Александр Омельченко, бывший представитель президента в Крыму и экс-губернатор Луганщины Геннадий Москаль, прокурор Крыма Виктор Шемчук, генеральный продюсер "5 канала" Юрий Стець и прочие.

Характеризуя этих людей, Юрий Луценко сказал: "Это не просто знакомые или близкие – это команда".

Говоря о мэре Омельченко, Луценко сказал, что "главный строитель столицы непременно прибавит своим новым коллегам опыта и умения строить государство".

"Этот человек, который пережил 12 премьеров – и я искренне верю, что переживет 13-го, – нам точно нужен", – сказал он. Лидер НУ-НС подчеркнул, что прагматик Омельченко и сейчас пользуется высоким доверием киевлян. "Это наш ответ космическим захватчикам украинской столицы", – добавил он.

Виктора Шемчука, нынешнего прокурора Крыма, который недавно был и.о. генерального прокурора, Луценко назвал "завтрашним генпрокурором Украины".

Геннадия Москаля, известного своими наступлениями на крымскую мафию, Луценко окрестил "нашим ответом донецкому наступлению".

"Москаль, который был заместителем министра Луценко в 2005 году, до сих пор пользуется мощным авторитетом среди милиционеров. Его даже называли "главным медведем" в МВД", - говорится в сообщении.

Подытоживая достижения своей команды, Луценко сказал, что, не смотря на относительно юный возраст, эта сила уже сумела убедить в правильности своих идей демократическую часть украинского политикума.

"Мы навязали обществу и политикам свою идею перезагрузки Украины", – сказал он.

"Также НС оказала содействие тому, чтобы ее партнеры по блоку, "Наша Украина", очистились от людей, которые дискредитировали себя. "Моя задача была не возглавить "Нашу Украину", а заставить ее очиститься", – сказал Луценко.

Первая десятка партии "Вперед, Украина!", утвержденная на съезде выглядит так: 1. Юрий Луценко, 2.Владимир Арьев, 3. Александр Омельченко, 4. Иван Сподаренко, 5. Давид Жвания, 6. Тарас Стецькив, 7. Виктор Шемчук, 8. Александр Доний, 9. Геннадий Москаль и 10. Олег Новиков.

Украинская правда