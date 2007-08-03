Томенко: Партия регионов имеет уникальный шанс

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что Партия регионов должна включить мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в свой избирательный список на выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Партия регионов имеет уникальный шанс исправиться перед киевлянами, взяв мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО в свой список на своем предвыборном съезде, который состоится в ближайшее время», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он выразил убеждение, что после выборов в ВР ситуация в столице изменится, ведь одной из первых задач нового парламента будет назначение внеочередных выборов мэра и Киевсовета.

Н.ТОМЕНКО обратил также внимание на ситуацию, когда мэр Киева, которому, по его мнению, “не доверяют подавляющее большинство жителей его города, и имя которого едва не ежедневно звучит в связи с земельными, строительными или бюджетными скандалами, начал собственную рекламную кампанию по всей Украине”. “Очевидно, таким образом ЧЕРНОВЕЦКИЙ стремится продемонстрировать свою якобы популярность, и, не исключено, попасть в список какой-то из политических сил”, - допустил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, на сегодня уже понятно, что ни БЮТ, ни “Наша Украина” никого их команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в собственные списки не возьмут.

“Остается только Партия регионов, и, поскольку именно эта политическая сила была стержневой во время поддержки всех земельных и других афер, которые происходили в Киевсовете, “регионалы” имеют сейчас шанс исправиться перед киевлянами. Было бы справедливо, если бы эта политическая сила включила Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в свой предвыборный список”, - считает Н.ТОМЕНКО.