У ЦИК есть план проведения выборов (поэтапный перечень)

Партии и блоки, которые намерены участвовать во внеочередных выборов в Верховную Раду, должны завершить выдвижение кандидатов в депутаты до 20 августа.

Это предусмотрено календарным планом ЦИК, утвержденным в четверг, пишет Украинская правда.

До 25 августа включительно партии и блоки должны представить в ЦИК документы для регистрации кандидатов в депутаты. Не позднее 3-го дня со дня принятия документов ЦИК должна принять решение о регистрации кандидатов или отказе в этом.

До 30 августа партии и блоки имеют право повторно подать в ЦИК документы для регистрации.

До конца дня 26 сентября ЦИК имеет право принять решение об отмене регистрации отдельного кандидата в депутаты и исключение его из списка.

В 3-дневный срок после решения о регистрации избирательные списки ЦИК публикует в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

С момента принятия Центризбиркомом решения о регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии (блока), политсилы - участники избирательного процесса - могут начать предвыборную агитацию.

Не позднее 5-го дня после регистрации избирательного списка партии (блоки) как субъекты избирательного процесса имеют право открывать накопительные счета своего избирательного фонда. Об открытии счета банки должны сообщить в Центризбирком (который обнародует эту информацию и реквизиты счетов в официальных изданиях).

До 25 августа теле- радиоорганизации государственной формы собственности должны представить в ЦИК предварительное распределение эфирного времени трансляции предвыборных агитационных теле- радиопрограмм.

До 30 августа включительно общественные организации подают в ЦИК ходатайства на право иметь официальных наблюдателей на выборах. До 2-го сентября включительно ЦИК должна завершить регистрацию кандидатов в депутаты.

До 3-го сентября включительно ЦИК должна утвердить порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей за счет бюджетных средств для блоков и партий. Центризбирком и партии до 4 сентября должны методом жеребьевки определить очередность предоставления такого эфира.

До 4-го сентября включительно ЦИК должна утвердить форму и текст избирательного бюллетеня. Центризбирком также до 14 сентября должен изготовить информационные плакаты партий и блоков, участвующих в избирательном процессе, и до 22 сентября передать их участковым избирательным комиссиям.

Избирательные бюллетени должны быть изготовлены в централизованном порядке на государственном полиграфическом предприятии до 22 сентября включительно.

ЦИК до 24 сентября должна принять решение о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций.

До 26 сентября органы погранслужбы должны представить в окружные избирательные комиссии сведения о лицах, фактически пересекших госграницу страны, и на момент подачи сведений не вернувшихся в страну. Эти сведения окружные избирательные комиссии должны на следующий день передать на избирательные участки.

Не позднее конца дня 15 октября ЦИК должен установить результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины, и не позднее чем на 5-й день после этого официально обнародовать результаты и опубликовать списки избранных депутатов.