Отец Ландика: сына удерживают как собаку, к нему подселили провокаторов

Народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК убежден, его сыном, депутатом Луганского горсовета Романом ЛАНДИКОМ в СИЗО манипулируют провокаторы.

Об этом В.ЛАНДИК заявил в комментарии УНИАН по поводу вчерашнего заявления своего сына о громких политических убийствах.

Депутат считает сам факт таких заявлений наличием провокаторов среди сокамерников и прямыми угрозами в адрес Р.ЛАНДИКА.

«Если Роман сделал подобные заявления, то для меня это, как для отца, говорит об одном: у сына эмоциональное состояние находится на критическом уровне. И этим удачно пользуется администрация СИЗО, которая, по моему твёрдому убеждению, поселила рядом с сыном провокаторов, которые в свою очередь в данной ситуации откровенно манипулируют Романом и подталкивают его к таким заявлениям», - сказал В.ЛАНДИК.

Депутат также возмутился, что его уже 5 месяцев не допускают к сыну. «Почему меня как отца не допускают к нему вот уже 5 месяцев, почему мне не дают поговорить с ним и морально поддержать его? Почему по личной команде начальника местного УИН (управления исполнения наказаний - УНИАН) Роману не дали возможности поздравить по телефону жену с рождением сына?», - сказал В.ЛАНДИК.

Он предполагает, что сын находится в критическом состоянии. «Я понимаю Рому и допускаю, что в состоянии человека, во-первых, «запертого» за якобы хулиганство, но удерживаемого как собаку, и судимого, как серийного убийцу или маньяка с таким же резонансом буквально во всех СМИ, во-вторых, в ситуации науськивания и запугивания со стороны сокамерников, а также под влиянием безответственных высказываний моих коллег по парламенту, в таком состоянии наверное у любого бы включился инстинкт самозащиты вопреки здравому смыслу», - убежден В.ЛАНДИК.

Народный депутат также заявил, что обращается в Генеральную прокуратуру с требованием разрешить ему как отцу свидания с сыном, установить особый прокурорский контроль, проверить работу Луганского СИЗО.

«Методы работы нынешнего руководства местного УИН были заимствованы из милиции. Мне как народному депутату еще во времена правления «оранжевой команды» доводилось заступаться за бизнесменов, которых запугивали и обкладывали поборами вот эти самые милицейские, а теперь УИНовские чиновнички», - заявил В.ЛАНДИК.