Донецкий облсовет нашел деньги для голодующих чернобыльцев?

Донецкий областной совет выделил 40 тыс. грн. для 11 протестующих чернобыльцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого облсовета.

В сообщении отмечается, что сегодня председатель областного совета Андрей ФЕДОРУК, председатели постоянных комиссий облсовета Александр БОБКОВ и Николай ЗАГОРУЙКО встретились с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, объявившими голодовку в связи с резким уменьшением размеррв пенсий.

А.ФЕДОРУК объявил участникам акции, что «как депутаты областного совета в рамках своих полномочий мы можем оказать материальную помощь тем людям, которые остро в ней нуждаются».

«На сегодняшний день уже выделено 40 тыс. грн., которые будут направлены 11 человекам в соответствии со списками, представленными участниками акции», - сообщил глава облсовета.

Он также заявил, что материальную помощь от депутатов облсовета получат еще 63 участника акции.

«Сегодня, переговорив с участниками акции - ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, мы решили, что будет подготовлен список на 63 человека, которым депутаты окажут материальную помощь», - сказал А.ФЕДОРУК.

Он сообщил, что в облсовете намерены завтра встретиться с активистами данной акции и еще раз обсудить проблему материального положения чернобыльцев.

«Завтра мы встречаемся в областном совете с активом данной акции и будем совместно с облгосадминистрацией обсуждать вопросы, связанные с решением этой проблемы», - сказал А.ФЕДОРУК.