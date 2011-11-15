Донецкий облсовет нашел деньги для голодующих чернобыльцев?
Готовят список
Донецкий областной совет выделил 40 тыс. грн. для 11 протестующих чернобыльцев.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого облсовета.
В сообщении отмечается, что сегодня председатель областного совета Андрей ФЕДОРУК, председатели постоянных комиссий облсовета Александр БОБКОВ и Николай ЗАГОРУЙКО встретились с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, объявившими голодовку в связи с резким уменьшением размеррв пенсий.
А.ФЕДОРУК объявил участникам акции, что «как депутаты областного совета в рамках своих полномочий мы можем оказать материальную помощь тем людям, которые остро в ней нуждаются».
«На сегодняшний день уже выделено 40 тыс. грн., которые будут направлены 11 человекам в соответствии со списками, представленными участниками акции», - сообщил глава облсовета.
Он также заявил, что материальную помощь от депутатов облсовета получат еще 63 участника акции.
«Сегодня, переговорив с участниками акции - ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, мы решили, что будет подготовлен список на 63 человека, которым депутаты окажут материальную помощь», - сказал А.ФЕДОРУК.
Он сообщил, что в облсовете намерены завтра встретиться с активистами данной акции и еще раз обсудить проблему материального положения чернобыльцев.
«Завтра мы встречаемся в областном совете с активом данной акции и будем совместно с облгосадминистрацией обсуждать вопросы, связанные с решением этой проблемы», - сказал А.ФЕДОРУК.