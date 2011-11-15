Нардеп говорит, что туман рассеялся - и видно крест на евроинтеграци

Народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ считает, что отказ Верховной Рады декриминализировать статью, по которой осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, поставил крест на евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Произошла не только легализация политических репрессий, но и фактически был поставлен крест на европейской интеграции Украины», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он отметил, что декриминализации этой статьи ждали лидеры европейских стран. «Но туман рассеялся и стало вполне очевидно, какое в действительности направление видит для себя Виктор ЯНУКОВИЧ», - сказал он.

А.ПАРУБИЙ назвал вполне символическим, что именно сегодня премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил о намерении инициировать в декабре подписание договора о Евразийском союзе. А.ПАРУБИЙ убежден, что именно в этом направлении и видит В.ЯНУКОВИЧ движение для Украины.

«Становится очевидным, что отныне аэропорты для ЯНУКОВИЧА и других руководителей власти будут открывать только в России, а не в других европейских государствах», - сказал он.

При этом народный депутат назвал очень странным тот факт, что аэропорт польского Вроцлава, куда должен был лететь В.ЯНУКОВИЧ сегодня, принимает другие самолеты, и только самолет Президента Украины не смог там приземлиться.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 15 ноября, не поддержала поправку к президентскому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывший премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы. За эту поправку проголосовали только 147 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.