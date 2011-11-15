БЮТ вернется в ВР только завтра

Фракция "БЮТ-Батькивщина" не будет принимать участия в вечернем пленарном заседании парламента и вернется в сессионный зал только завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО.

«В этом фарсе мы сегодня принимать участия не будем, но завтра фракция в полном составе будет в зале», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО напомнил, что, согласно регламенту, завтра в Верховной Раде должен состояться день оппозиции, и "БЮТ-Батькивщина" намерена затронуть вопрос о сегодняшнем голосовании по декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы будем мощно работать. Мы будем обязательно поднимать эту тему, и мы эту тему просто так сейчас не оставим», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО также сообщил, что «БЮТ-Батькивщина» обратится с письмами ко всем европейским структурам с тем, чтобы они дали оценку тому, что произошло в Украине из-за отказа декриминализировать статью 365-ю Уголовного кодекса. «Мы обратимся ко всем и мы напишем всем – пусть дают оценку тому, что произошло в Украине», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО выразил убеждение, что в результате сегодняшнего отрицательного голосования европейский путь Украины в дальнейшем будет закрыт. «Несмотря на давление сообщества, несмотря на заявления ведущих лидеров мирового сообщества, все надежды решить этот вопрос правовым путем оказались напрасными», - сказал он.