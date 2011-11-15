МИД: Украина продолжает настаивать на фиксации европерспективы

Украина продолжает настаивать на фиксации в Соглашении об ассоциации вопрос о перспективе членства Украины в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«В рамках переговоров у нас остался один вопрос – европейской перспективы. Мы не сходим с этой позиции, что Украина должна в той или другой форме получить четкий сигнал о возможности обрести членство в ЕС», - сказал представитель МИД, добавив, что стороны будут искать приемлемую формулу интеграции.

По словам О.ВОЛОШИНА, в Украине исходят из того, что у европейских партнеров Украины есть понимание европейского будущего Украины.

В то же время он отметил, что некоторые страны ЕС имеют «специфическую чувствительность» к каждому конкретному слову в соглашении.

«На сегодняшний день мы видим готовность европейской стороны парафировать соглашение. Мы будем делать все возможное, чтобы эта готовность сохранила актуальность и 19 декабря реализовалась в парафирование соглашения», - добавил он.

По словам О.ВОЛОШИНА, вопрос, который касается судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и другие внутриполитические вопросы, также обсуждаются в ходе переговоров.

«Что касается Ю.ТИМОШЕНКО, как и других вопросов внутренней политики Украины, то они, безусловно, присутствуют в нашем диалоге, мы общаемся, обсуждаем, выкладываем свои аргументы, но мы постоянно отмечаем, что и оппозиция, и власть, и общество абсолютно едины в том, что соглашение должно быть парафировано», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, в ходе очередного раунда переговоров, который состоялся 11 ноября, было подтверждено, что переговоры на уровне делегаций Украины и ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации практически завершены.

Стороны договорились начать внутренние процедуры с целью подготовки текста соглашения и заключения.

Отдельные существующие технические вопросы будут урегулированы на экспертном уровне.