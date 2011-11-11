СМИ: Бентли, спровоцировавший крупное ДТП на Крещатике, принадлежит нардепу
Столкнулись 10 авто
Доверенностью на управление черного «Бентли» (г/н AA7777IA), оказавшегося вечером четверга в эпицентре крупного ДТП на Крещатике, владеет Руслан Богдан.
Об этом сообщает Lb.ua, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Руслан Богдан – нардеп, избравшийся в ВР по спискам БЮТ. В настоящее время он, однако, не входит в состав какой-либо фракции. Покинув ряды БЮТ, к ПР так и не примкнул.
Богдан абсолютно непубличен, ранее упоминался в СМИ в контексте «дела педофилов» (скандала, времен последней президентской).
Приметно, что основной владелец машины – женщина 1940-о года рождения. Возможно – родственница господина Богдана, обладающего доверенностью. При этом, по словам очевидцев, за рулем, в момент аварии, находилась девушка-брюнетка.
Вторая машина, также ставшая первопричиной аварии, числится за женщиной 71 года рождения. Опять таки, по словам очевидцев, к моменту столкновения, «Мерседесом» управлял мужчина.
Любопытно: на место ДТП прибыл нардеп от ПР Алексей Журавко. Осмотрев место события, коротко переговорив со свидетелями, он удалился.
Фото: Макс Левин