ДТП на Крещатике: столкнулось 10 авто, среди которых Бентли и Мерседес

Во время ДТП, которое произошло сегодня вечером в центре Киева на пересечении улиц Крещатик и Прорезной, сотрудник ГАИ не пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в столичном Управлении ГАИ, отметив при этом, что во время ДТП пострадал пешеход, который госпитализирован с переломом ноги.

В то же время, как сказали в ГАИ, пострадавшего человека сбила иномарка. Также в ГАИ отметили, что в результате автопроисшествия столкнулись около 10 автомобилей, среди которых «Бентли» и «Мерседес».

«Движение по улицам Крещатик и Прорезная в настоящее время осложнено», - отметили в ГАИ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Главном управлении МВД в Киеве заявляли, что автомобиль в центре Киева сбил сотрудника ГАИ.