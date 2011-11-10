Королевская: украинские демократы объединяются за 5 минут до расстрела

Юлия ТИМОШЕНКО как была лидером украинской оппозиции, так и остается, – альтернативы ей быть не может. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время прямой линии в газете «ВВС».

«Она (Юлия ТИМОШЕНКО), как была лидером, так им и остается. И я считаю, что сегодня нет альтернативы в Украине, кто мог бы реально претендовать на эту позицию», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат напомнила, что по делу экс-премьер-министра подана жалоба в Апелляционный суд Киева. «Юлия ТИМОШЕНКО должна быть на свободе и принимать участие в выборах в парламент в 2012 году. Подана апелляция. Если мы эту процедуру успешно завершим до Нового года, я думаю, не будет никаких дискуссий и Юля сможет возглавить список «Батькивщины» на выборах. Этого не так легко добиться, но освобождение Ю.ТИМОШЕНКО – наша приоритетная задача», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Настоящие украинские демократы объединяются за пять минут до расстрела. Так у нас и произошло - на следующий день после ареста Ю.ТИМОШЕНКО был создан Комитет сопротивления диктатуре. Безусловно, если бы это произошло раньше, оппозиция выступила бы единым фронтом и показала реальную силу – как власти, так и людям – возможно, было бы и другое решение суда», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.