БЮТ не поддержит декриминализацию статьи Тимошенко без поправок

Парламентская фракция "БЮТ-Батькивщына" не поддержит декриминализацию статьи,по которой осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко, если в ней не будут учтены поправки от оппозиции. Об этом Укринформузаявили во фракции.

"Мы проголосуем лишь за поправку, которая позволит освободить политзаключенных", - сказал народный депутат Андрей Павловский.

По его словам, на сегодня компромисса с Партией регионов в этом вопросе не найдено и БЮТ не будет голосовать в целом за этот законопроект. "Это уже будет головная боль Партии регионов", - отметил депутат.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам во время рассмотрения во втором чтении президентского законопроекта о гуманизации некоторых статей Криминального кодекса декриминализировать статью 365, по которой осуждена Юлия Тимошенко.

Комитет при подготовке этого законопроекта предлагал изъять статью 365 в действующей редакции и заменить ее другой - статьей 365 с отметкой 3 которая будет предусматривать уголовную ответственность при превышении власти или полномочиях служебным лицом лишь в случае коррупционных действий с целью получения выгоды.