Власенко говорит, что допрос станет для Тимошенко пыткой

Несмотря на ухудшение состояния здоровья экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, следователи налоговой милиции настаивают на проведении с ней следственных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам после встречи с Ю.ТИМОШЕНКО сообщил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО.

«На протяжении последних трех дней защита Юлии Владимировны настойчиво получала требования от следователей налоговой милиции о проведении следственных действий, несмотря на то, что она самостоятельно не может передвигаться по территории. Скорее всего, завтра следователи будут настаивать на проведении следственных действий в помещении следственного изолятора с ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом он отметил, что, учитывая состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, ему трудно представить, каким образом эта процедура будет проходить.

«Я себе, честно говоря, не представляю, как можно будет организовывать следственные действия, когда человек практически лежит на кровати и сам не может встать», - отметил адвокат.

По его словам, допрос в условиях, когда человек не может самостоятельно ходить, «в принципе можно приравнивать к пыткам».

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делам относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», в которых фигурирует Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, все эти дела - о деятельности ЕЭСУ в 1996-1997 годах и касаются якобы уклонения от уплаты налогов, незаконного возвращения НДС и пр.

Справка УНИАН. 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Юлии ТИМОШЕНКО трудно ходить в с вязи с обострением болей в позвоночнике.

После этого комиссия Минздрава «провела исследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации по дальнейшему медикаментозному лечению».

Вместе с тем специалисты Минздрава не обнаружили медицинских противопоказаний по проведению следственных действий относительно Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 9 ноября, С.ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.