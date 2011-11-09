Янукович продолжил кадровые перестановки
19:04, 09 ноября 2011Политика
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Указы - на сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил ряд кадровых назначений в государственных агентствах и службах.
В частности, на сайте главы государства обнародованы указы о назначении Ильи ШЕВЛЯКА заместителем председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины; Анатолия ГРИГОРА - первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины; Лилии ОЛЕКСЮК - первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных; Лидии КЛИМЕНКО - заместителем председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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