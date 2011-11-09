Томенко уверен, что цензура в Украине не возобновится

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что ВР не проголосует за законопроект, который может привести к появлению цензуры в украинском медийном пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время парламентских слушаний, говоря о законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали», который ВР 18 октября приняла в первом чтении.

Вице-спикер убежден, что «парламент не примет законопроект, который будет содержать нормы, которые позволят запрещать деятельность СМИ, интернет-изданий без решения суда, по служебной записке какого-то органа государственной исполнительной или центральной власти».

«Я в этом абсолютно убежден, мы очень долго шли, регулируя законодательство, чтобы ликвидировать цензуру, поэтому не возобновится в Украинском государстве цензура даже из соображений общественной морали», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что в целом как закон данный законопроект не будет проголосован, чтобы «потом каким-то приказом запретили какую-то газету, телевидение или интернет-издание».

Как сообщал УНИАН, ряд политических партий и общественных организаций выступили категорически против законопроекта „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”.

В частности, Общественное движение «Стоп цензуре!» считает, что в результате его принятия в Украине может появиться весьма сильный инструмент цензуры.

Независимый медиа-профсоюз Украины также требует не допустить принятия изменений к закону „О защите общественной морали”. По мнению членов НМПУ, принятие закона неминуемо приведет к возобновлению тоталитарного контроля над мировоззрением граждан Украины, сделает невозможным существование свободного мнения.

«Потеря независимости средств массовой информации, контроль за деятельностью журналистов под видом мониторинга их соответствия критериям «общественной морали», постоянная угроза уничтожить любое издание, телерадиокомпанию или веб-сайт - это лишь наименьшие из рисков, которые несет в себе принятие упомянутого законопроекта», - отметили в медиа-профсоюзе.