Томенко о дискредитации протестов и территории Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что значительное количество несогласованных акций протеста скорее дискредитируют общество и оппозицию, нежели власть.

Об этом он заявил УНИАН.

“Парад протестных акций от разных малоизвестных или вообще неизвестных организаций в значительной степени не помогают добиться соответствующих результатов, а скорее дискредитируют оппозицию и помогают власти”, - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, когда организаторы той или другой акции заявляют, что в ней будут принимать участие 1 млн. чел., а вместо этого приходят только 100 чел., это является хорошим аргументом для власти и ее пропаганды, сказать что общество и оппозиция не способны на системные шаги.

Кроме того, добавил вице-спикер, теперь стала понятна мотивация многих организаторов протестных акций, “считающих абсолютным злом парламентское большинство в Верховной Раде, в то же время меньшим злом правительство, а Президента добром”.

“Тяжело согласиться с тем, что Украина станет демократической, если провести выборы по смешанной системе, как хочет власть, и в дальнейшем продолжать хвалить правительство и Президента. Фактический отказ организаторов частых акций протеста от инициативы политической оппозиции в целом, и БЮТ в частности, о необходимости требовать одновременные досрочные выборы Президента и парламента, свидетельствует о том, что линия оппозиционности завершается территорией Президента и словами Виктора ЯНУКОВИЧА”, - сказал Н.ТОМЕНКО.