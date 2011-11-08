Грач: Янукович выбрал Могилева по принципу - своя рубашка ближе к телу

Лидер Коммунистической партии рабочих и селян, народный депутат Украины (внефракционный) Леонид ГРАЧ считает, что новый председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ будет отстаивать в регионе личные интересы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом Л.ГРАЧ заявил в комментарии УНИАН.

Он назвал оскорбительным для региона тот факт, что должность премьера автономии снова занял политик, который родом не из Крыма.

«Смерть Джарты могла дать возможность ЯНУКОВИЧУ разрядить ситуацию, зная, что здесь понаделал Джарты, перераспределение властного пирога, имущества… Но Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ выбрал по принципу: своя рубашка ближе к телу. Свояк будет отстаивать личные интересы самого Виктора Федоровича, хотя Виктору Федоровичу нужно разобраться: где личное, а где государственное, и что важнее», - сказал лидер КПРС.

По мнению Л.ГРАЧА, теперь в Крыму можно ожидать противостояния.

«МОГИЛЕВ - человек взрывной, противоречивый. Его приход сюда - это не только возрождение «джартизма» и продолжение всех макеевских процессов, но и противостояние, которое может вылиться не только в политическую, но и физическую потасовку», - считает народный депутат.

Также Л.ГРАЧ он убежден, что А.МОГИЛЕВ не разбирается в экономике.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 7 ноября дал согласие на назначение председателем Совмина А.МОГИЛЕВА, уволив его с должности главы МВД, которую тот занимал с марта прошлого года.

Верховная рада Крыма 8 ноября назначила А.МОГИЛЕВА крымским премьером.

Должность председателя Совмина Крыма оставалась вакантной больше двух месяцев. Василий Джарты, который работал премьером автономии около 1,5 лет, умер в середине августа после тяжелой болезни.