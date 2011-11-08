Клюев поручил Попову вмешаться в ситуацию с захватом издательства

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил руководителю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ оперативно отреагировать на заявления руководства известного издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" относительно попыток рейдерского захват помещения издательства и хоровой капеллы им. Ревуцкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, он поручил КГГА провести оперативную проверку и принять все необходимые меры для защиты прав издательства и Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого.

Как сообщал УНИАН, сегодня владелец и директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван МАЛКОВИЧ заявил, что помещение издательства и хоровой капеллы им. Ревуцкого по адресу улица Бассейная, 1/2 пытается захватить частная фирма.

По его словам, хоровая капелла, помещение которой находится рядом с помещением издательства, еще 20 августа этого года претерпела «криминальное проникновение от соседей снизу».

Издатель сообщил, что тогда представители частной фирмы снизу прорезали отверстие площадью 3 метра на 1 метр в зал хоровой капеллы. Он отметил, что в тот же день в помещение вызывали милицию, работы были прекращены, и фирме вынесли предписание починить отверстие.

Однако сегодня неизвестные люди из помещения этой же частной фирмы через то же отверстие попали в помещение хоровой капеллы, забаррикадировались там изнутри, и начали все разрушать. По словам И.МАЛКОВИЧА, неизвестные вынесли из комнаты все вещи, в частности и рояль. Он объяснил, что помещение издательства находится на расстоянии трех метров через стену от комнаты капеллы.

И.МАЛКОВИЧ считает, что все эти работы ведутся с целью захватить помещение капеллы и издательства.