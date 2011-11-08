Эксперт видит, что избиратели не довольны оппозицией

В обществе усиливается недовольство неадекватностью действий, а главное - бездействием оппозиции. От оппозиционных сил избиратели накануне выборов ожидают консолидации.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

По словам эксперта, в обществе складывается достаточно проблемная ситуация с реализацией ожиданий избирателей. «Партии власти пока демонстрируют стойкую динамику к падению рейтинга, которая некоторое время еще будет продолжаться. Однако оппозиция не только не подбирает эти голоса, но и теряет собственные. Это значит, что в нынешней Украине как никогда силен запрос на политическую альтернативу», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Однако, по словам эксперта, «на сей раз, после прецедента ТИГИПКО и непонятных действий ЯЦЕНЮКА на президентских выборах, избиратель не будет «клевать» на исключительно виртуальные проекты. Он будет требовать от политической альтернативы не только красивую картинку, но и понятную идеологию, а также - внятную программу действий. А главное – ему нужно доказательство эффективности нынешнего позиционирования».

По мнению заместителя директора АМС, таким критериям сегодня отвечают не многие из «молодых и перспективных». «Это, прежде всего, ЯЦЕНЮК, КОРОЛЕВСКАЯ и КЛИЧКО. Именно они в глазах общества могут предложить новые механизмы политической дискуссии - эффективные, понятные, последовательные», - отметил эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, абсолютно невнятная позиция БЮТ по ключевым вопросам социально-экономической жизни страны на фоне неудавшихся акций протестов по делу Юлии ТИМОШЕНКО существенно снижает доверие к этой политической силе со стороны избирателей.

«Безусловно, рядовой украинец любит гонимых и обиженных. Однако он все же в своих героях хочет видеть успешных и перспективных политиков. А что выходит у БЮТ сегодня? Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме - жизнь остановилась. Вот почему избиратель стремится видеть в реализовавших себя молодых людях – возможных вождей и лидеров. Это касается и спортивных достижений КЛИЧКО, и политической активности КОРОЛЕВСКОЙ и карьерных взлетов ЯЦЕНЮКА», - заявил эксперт.