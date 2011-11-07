Симоненко: Граждане должны преодолеть социальную апатию

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что сегодня граждане должны преодолеть социальную апатию и активно добиваться соблюдения своих прав со стороны государства.

Об этом заявил первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр СИМОНЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ.

При этом П.СИМОНЕНКО убежден, что «возвращение Украины на социалистический путь развития является объективным процессом, поэтому сегодня особо актуальными остаются уроки революционных событий октября 1917 года». «Мы сегодня является свидетелями того, как по миру проносится череда организованных акций протеста, которые объединяют людей под требованиями социальной справедливости. Все больше граждан стран «золотого миллиарда» осознают античеловеческую сущность рыночного фундаментализма и власти капитала. Поэтому особую актуальность сегодня обретает тот опыт, который получили в борьбе за свои права представители рабочего класса в октябре 1917 года. Сегодня, как и 94 года назад, мы сталкиваемся с ситуацией, когда государство живет в своем автономном мире, который, по их мнению, не соприкасается с проблемами граждан», – заявил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что сегодня граждане должны преодолеть социальную апатию и активно добиваться соблюдения своих прав со стороны государства.

«Для того, чтобы оказывать системное давление на власть капитала, нужно, прежде всего, самоорганизация тех людей, о которых государство просто «забыло». Социальная апатия и разобщенность граждан играет на руку капиталу», – добавил П.СИМОНЕНКО.

Он отметил, что о наступлении в Украине «левого поворота» свидетельствуют акции против сокращения льгот, которые проходили в столице в течение последнего месяца. «Чернобыльцы» и «афганцы» показали всем остальным группам угнетенного народа, как нужно отстаивать свои права. Именно поэтому тезис об актуальности уроков октября сегодня звучит как никогда современно», – подчеркнул лидер Компартии.