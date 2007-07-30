Виталий Ярема обвиняет руководство милиции в подготовке к фальсификациям

Бывший начальник Главного управления МВД в г. Киеве генерал-лейтенант милиции Виталий ЯРЕМА обвиняет руководство МВД в подготовке к фальсификациям и использованию административного ресурса во время избирательной кампании. Департамент связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины опровергает эти заявления.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН В.ЯРЕМА, в частности, заявил: “Я знаю, что те одиозные фигуры, которые сегодня работают в руководстве МВД, будут применять всякие, в том числе незаконные методы, для фальсификации выборов, и особенно для использования админресурса во время проведения предвыборной кампании”.

По его словам, уже сегодня делается невозможной работа части милицейского руководства, которое не хочет мириться с такой политикой.

При этом В.ЯРЕМА привел ряд примеров. В частности, по его словам, “выписываются из городов проживания студенты учебных заведений МВД и прописываются в общежитиях города Киева с целью иметь контроль над избирательным процессом”, освобождены от должностей руководители оперативных служб, которые не соглашаются выполнять преступные приказы, – “руководитель службы внешнего наблюдения и руководитель службы оперативно-технических средств”.

“В городе Киеве эти руководители освобождены, несмотря на то, что они имеют огромный опыт работы”, - подчеркнул В.ЯРЕМА, прибавив, что один из руководителей оперативной службы был освобожден на основании распечатки его разговора по телефону с начальником Государственной службы охраны Валерием ГЕЛЕТЕЕМ.

В то же время, Департамент связей с общественностью МВД Украины распространил заявление, в котором опроверг эти заявления В.ЯРЕМЫ.

В частности, ДСО МВД заявляет, что “откровенной неправдой является утверждение о якобы прописке курсантов учебных заведений МВД в общежития столицы, а также об освобождении от должности какого-то руководителя милиции за телефонный звонок Валерию ГЕЛЕТЕЮ”.

Кроме того, ДСО МВД “официально заявляет, что по информации Департамента работы с персоналом МВД на протяжении последнего полугодия освобождений руководителей оперативных служб, отмеченных в заявлении В.ЯРЕМЫ, ни в центральном аппарате МВД, ни в ГУ МВД Украины в г. Киеве не происходило”.

Департамент сообщает, что МВД Украины по обнародованным В.ЯРЕМОЙ фактами, которые якобы содержат информацию о преступлениях должностных лиц ОВД, во исполнение статей УПК Украины проводит проверку. Если приведенные факты окажутся недостоверными, МВД обратится в суд о привлечении гражданина В.ЯРЕМИ к ответственности, идет речь в заявлении Департамента связей с общественностью Министерства внутренних дел.