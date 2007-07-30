Кто получит голоса геев на досрочных выборах?

Коммунисты, социалисты, прогрессивные социалисты и правые не будущих парламентских выборах на голоса украинских гомосексуалистов могут не рассчитывать. Так УНИАН заявил президент общественной организации «Гей-форум Украины» Святослав Шеремет. А это, по его данным, до 3–4% голосов тех, кто будет голосовать на досрочных выборах.

"Я скажу о ЛГБТ в целом. Геи не будут голосовать за те политические силы, представители которых поливают их грязью, каким-то образом клеймят их, - заявил Шеремет. - Не толерантное, осудительное отношение к ЛГБТ демонстрировали коммунисты, социалисты и прогрессивные социалисты. Выходит, что партии левого направления могут не рассчитывать на голоса ЛГБТ.

Для ЛГБТ остается вариант голосовать за центристские или правоцентристские партии. Но не за правые, потому что правые пропагандируют ценности традиционного общества, где для гомосексуальности нет места. Поэтому эти крайности – левые и правые – отпадают. Поддержка правоцентристских сил возможна потому, что они ориентированы на Европу и, соответственно, должны защищать интересы ЛГБТ nolens volens.

Следовательно, из проходных политических сил остаются блоки “Наша Украина – Народная самооборона”, а также БЮТ. Кстати, на прошлых выборах очень-очень многие представители ЛГБТ-сообщества голосовали именно за Юлю Тимошенко. Я это связываю с двумя факторами: во-первых, Юля по своему психотипу привлекательна для геев; во-вторых, она в свое время делала публичные заявления, из которых следует, что она толерантно относится к ЛГБТ.

Но если произойдет так, что какая-то ведущая политическая сила заявит открыто о поддержке интересов ЛГБТ, то сразу получит много голосов именно за их счет.

Геи и лесбиянки являются активными в социальном плане, они всегда ходят на выборы. А представителей ЛГБТ в Украине достаточно много: по оценкам экспертов – от 800 тыс. до 1 млн. 200 тыс. лиц. Из них абсолютное большинство – это избиратели. Вот и считайте. При разных условиях явки на выборы голоса ЛГБТ могут составлять от 0,5 до 3–4% голосов тех, кто проголосует".

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