На Грушевского милиция «замела» двух свободовцев
12:43, 03 ноября 2011Политика
1687
Одного побили?
Сегодня во время акции возле Верховной Рады были задержаны журналист, руководитель пресс-службы Киевской городской организации ВО «Свобода» Кирилл БАБЕНЦОВ и журналист газеты ВО «Свобода» Эдуард ИГОЛЬНИКОВ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода», отметив, что Э.ИГОЛЬНИКОВ «был грубо избит».
«Свободовцев» держат в автозаке. В настоящее время не известно, куда их будут везти. Детали выясняют», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter