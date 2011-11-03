На Грушевского милиция «замела» двух свободовцев

Сегодня во время акции возле Верховной Рады были задержаны журналист, руководитель пресс-службы Киевской городской организации ВО «Свобода» Кирилл БАБЕНЦОВ и журналист газеты ВО «Свобода» Эдуард ИГОЛЬНИКОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода», отметив, что Э.ИГОЛЬНИКОВ «был грубо избит».

«Свободовцев» держат в автозаке. В настоящее время не известно, куда их будут везти. Детали выясняют», - говорится в сообщении.