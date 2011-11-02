Тигипко объяснил, за какие пенсии ему выламывают руки

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что главным требованием чернобыльцев является сохранение их пенсий на уровне 6-10 минимальных пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

В частности, он объяснил, что проектом государственного бюджета на 2012 год предусматривается увеличение пенсий инвалидам на 25% - с 2 тыс. 326 грн. до 2 тыс. 907 грн. При этом С.ТИГИПКО отметил, что средняя пенсия в Украине составляет 1205,37 грн. «Не было такого решения за последние 10 лет. Мы хотели бы больше заложить, но, к сожалению, мы этого не можем сделать. Просто у нас не хватает денег», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также подчеркнул, что проектом госбюджета на 2012 год планируется на 19,5% увеличить расходы на обеспечение инвалидов жильем. «Если бы было комплексно это решение принято, я считаю, что это было бы большое достижение для чернобыльцев-ликвидаторов. Но появились суды, и сегодня мы немного эмоционально переговорили с людьми возле Кабинета министров, которые говорят: заберите это все, это нам ничего не нужно. Выполните одну позицию – законопроект 6810», - сказал С.ТИГИПКО.

Он пояснил, что согласно этому законопроекту размер пенсии инвалида-чернобыльца ІІІ группы составляет 6 минимальных пенсий, то есть 4 тыс. 800 грн.; ІІ группы – 8 минимальных пенсий – 6 тыс. 400; І группы – 10 минимальных пенсий – 8 тыс. грн.

«Вот основное желание, которое было высказано», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также объяснил, что в Украине многие суды по искам чернобыльцев приняли решение о выплате отдельным чернобыльцам пенсий на уровне больше 30 тыс. грн. «Таких решений тысячи в Украине, это чистая коррупция в судебных органах», - считает вице-премьер-министр.

Также он сообщил, что отзовет все письма, которые были отправлены Пенсионным фондом в региональные подразделения относительно приостановки выплат по решениям судов о назначении и пересчете пенсий чернобыльцам. Он отметил, что без его личного разрешения такие письма не будут отправляться.