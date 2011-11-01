От Могилева требуют срочно расследовать поджог дома мэра Ковеля

Фракция «БЮТ-Батьківщина» обращается к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ с требованием в максимально сжатые сроки расследовать поджог дома мэра Ковеля Волынской области Олега КИНДЕРА и отчитаться о расследовании инцидента перед парламентом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», с соответствующим заявлением с парламентской трибуны выступил народный депутат Сергей ШЕВЧУК.

Он выразил обеспокоенность тем, что власть использует правоохранительные органы как карательный механизм против оппозиции.

С.ШЕВЧУК сообщил, что 1 ноября неизвестные подожгли нововыстроенный деревянный дом мэра Ковеля, который также является членом бюро областной партийной организации ВО «Батьківщина».

При этом, по словам С.ШЕВЧУКА, «местные подконтрольные власти СМИ вместо сочувствия просят расследовать, откуда у мэра Ковеля средства на строительство дома».

С.ШЕВЧУК также обратил внимание на то, что пожар не мог произойти от короткого замыкания, поскольку новый дом еще не был подключен к электросети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации «Батьківщин и», недавно О.КИНДЕР заявил о намерении баллотироваться в народные депутаты во время парламентских выборов 2012 года.

По словам О.КИНДЕРА, установлено, что причиной пожара был поджог.

«Такой «подарок» по случаю первого года пребывания в должности городского председателя считаю не только местью недоброжелателей, которые не воспринимают моей четкой позиции по защите интересов территориального общества на этой выборной должности, но и предупреждением от тех, кто боится, что на следующих парламентских выборах буду баллотироваться в народные депутаты», - сказал он.

Председатель облорганизации партии «Батьківщина» Анатолий ГРИЦЮК выразил убеждение, что поджог дома - это попытка давления на оппозиционную политическую силу.

По информации Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, факт пожара зафиксирован. На месте события работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли и работники МЧС.

Причины пожара будут установлены по результатам пожарно-технического исследования.