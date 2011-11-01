Чернобыльцы: мы показали, что мы не быдло

Организаторы сегодняшней акции протеста чернобыльцев, которые встретились с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, заявляют, что он пообещал не выносить законопроект 9127 на рассмотрение парламента до обсуждения с правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая перед участниками акции протеста, заявил один из членов инициативной группы чернобыльцев, которая проводила переговоры с руководством парламента.

«Председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН заверил нас, что злополучный законопроект 9127 не будет вынесен на рассмотрение, пока мы не договоримся с правительством», - заявил один из организаторов акции.

По его словам, председатель украинского парламента заверил представителей чернобыльских организаций, что сообщит Президенту и премьер-министру информацию о ситуации, которая сложилась с льготами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, на завтрашнем расширенном заседании правительства.

Кроме того, участники переговоров отметили, что также в парламенте была создана депутатская комиссия, в которую войдут представители профильных ведомств и чернобыльских организаций, чтобы проанализировать «все, что сегодня происходит не только в чернобыльском законодательстве, но и вокруг него».

Вместе с тем, организаторы акции протеста заявили, что они категорически не будут воспринимать предложенный вариант выплаты льгот в виде государственного долга.

«Того, что выплаты превратятся в государственный долг и будут выплачены когда-нибудь, как это было с выплатами вкладов Сбербанка, мы не допустим», - заверили организаторы акций протеста ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также они заявили, что в организации «Союз Чернобыль» должна быть осуществлена смена руководства, поскольку существующие лидеры поступают вопреки интересам чернобыльцев.

По словам выступающих, если этого не произойдет, будет создана другая организация чернобыльцев, о чем сегодня уже принято предварительное решение.

Комментируя сегодняшние события, организаторы акций протеста заявили, «то, что сегодня произошло возле Верховной Рады, - мы показали, что мы не быдло, мы люди и с нами нужно считаться. А если так и дальше будет продолжаться, народ скажет власти «хватит, уходите, народ от вас устал».

Выступающие призвали чернобыльцев продолжить завтра свою акцию в 9.00 возле здания правительства.

На сегодня акция протеста завершена, ее участники стали расходиться, тем не менее центральный вход в здание парламента продолжает находиться в плотном окружении бойцов милицейского подразделения «Беркут».