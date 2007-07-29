Червоненко завоевал кубок на ралли и станцевал «Семь сорок»

Команда Запорожского губернатора, который впервые за 16 лет выступал в роли пилота раллийной машины, заняла второе место в Международных кольцевых гонках ”Omnitel 1003 km Grand Prix”.

Автогонка проходила в городе Паланга. Получив призовое место, Евгений Альфредович прямо на пьедестале сначала станцевал гопак, потом "Семь сорок", а затем облился шампанским.

Команда Червоненко состояла из 5 человек (из Украины, Литвы и Латвии). Выступление обслуживали 14 бельгийских механиков, три тренера, врачи и психологи. По условиям гонок, каждый из членов должен пройти свой этап в одиночку, а потом уступить место в машине партнеру, рассказал Червоненко "Сегодня".

В роли пилота губернатор сел за руль впервые после длительного перерыва, профессионально он не занимался гонками около 16 лет, только иногда выступая в роли штурмана в экипаже многократного чемпиона Украины Александра Салюка. «Конечно, я тренировался, поддерживал форму, но профессионально не ездил», - добавил он.

Поддержать губернатора в Литву приехали его дочь Александра, брат Игорь с женой и еще несколько близких друзей. В таком тесном кругу Евгений Альфредович неофициально и отметил удачное выступление своей команды.

Гонки в Паланге — самые дорогие в Восточной Европе. Длина трассы — 1003 км. Каждый экипаж проходит 331 круг. Ежегодно на соревнование в Литву съезжаются команды из Латвии, Финляндии, Бельгии, России, Франции, Швеции и Германии. Примечательно, что украинцы принимали в них участие