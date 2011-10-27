Журналисты просят Верховную Раду не вводить новую цензуру

Общественное движение «Стоп цензуре!» выражает решительный протест против законопроекта «О защите общественной морали», который Верховная Рада приняла в первом чтении 14 октября.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Стоп цензуре!».

Авторы документа считают, что в результате принятия этого законопроекта в Украине может появиться крайне сильный инструмент цензуры.

«Под предлогом защиты общественной морали в законопроекте подаются технологии, по которым можно будет закрыть фактически любое украинское СМИ и он-лайн ресурс, а также ограничить доступ украинских пользователей к зарубежным веб-сайтам», – сказано в заявлении.

Журналисты подчеркивают, что правила, которые навязывает этот законопроект, а также существенные санкции, предусмотренные в нем, недопустимы для демократических стран.

Работники СМИ убеждены, что принятие такого закона будет иметь серьезные последствия для свободы слова в Украине и окончательно поставит ее на один уровень с такими странами как Беларусь и Казахстан.

«Мы протестуем против этого законопроекта, принятие которого будет означать создание на законодательном уровне органа контроля над СМИ, что сможет очень легко использоваться для давления, цензуры, репрессий, а также для ограничения конституционного права граждан на свободу слова и информацию», – подчеркивается в заявлении.

Журналисты также требуют внимательнее относиться к выполнению своих обязанностей уполномоченные на это существующие органы власти по обеспечению защиты несовершеннолетних от распространения рекламы алкоголя и табачных изделий, защиты от вовлечения в проституцию и детскую порнографию, пропаганды насилия и жестокости и др.

Авторы заявления призывают коллег - украинских журналистов - присоединиться к протесту против такого нового инструмента цензуры и максимально широкого освещения этой темы и ее возможных последствий. Они также обращаются к народным депутатам с просьбой не голосовать за этот законопроект.

Свою подпись желающие присоединиться к протесту могут оставить на странице сайта «Телекритика».

*** Общественное движение «Стоп цензуре!» образовано 21 мая 2010 года. Оно является неформальным объединением журналистов и было создано как ответ на ограничение свободы слова в Украине.