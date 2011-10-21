Оппозиция потребует возбудить уголовное дело против Азарова

Оппозиция обратится к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием возбудить уголовное дело против премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в связи с превышением полномочий при подписании соглашения о зоне свободной торговли со странами Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Оппозиционного правительства.

По убеждению членов Оппозиционного правительства, действия Н.АЗАРОВА противоречат Конституции Украины в части полномочий Кабинета Министров, нормам закона о Кабмине и закону о международных договорах.

Члены оппозиционного правительства считают, что действия Н.АЗАРОВА подпадают под статью 364 (злоупотребление властью или служебным положением) статью 365 (превышение власти или служебных полномочий) и статью 367 (служебная небрежность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Оппозиционное правительство намерено требовать от власти выполнения всех решений, касающихся европейского вектора внешней политики Украины.

Оппозиция также будет требовать от власти обеспечить подписание соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Кроме того, оппозиция осуждает попытки власти втянуть Украину в Таможенный союз – «надгосударственный орган, который приведет к изоляции Украины».

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан.