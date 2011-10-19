Тимошенко вчера была на допросе

Юлия ТИМОШЕНКО вчера была допрошена в присутствии адвоката в качестве обвиняемой по делу ЕЭСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Вчера был допрос в присутствии адвоката. Она допрашивалась в качестве обвиняемой», - сказал генпрокурор.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.Тимошенко до 7 годов лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов из РФ в 2009 году. Этот приговор вызывал чрезвычайный резонанс в мире. Заявления о его политической мотивированности сделали представители большинства стран.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Этот приговор вызывал чрезвычайный резонанс в мире. Заявления о его политической мотивированности сделали представители большинства стран.

13 октября стало известно, СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Едные энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

По словам начальника Главного следственного управления СБУ Ивана ДЕРЕВЯНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины Павлом ЛАЗАРЕНКО совершила покушение на растрату средств госбюджета в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Как сказал И.ДЕРЕВЯНКО, 12 октября Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления является завершенным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимым для доведения преступления до конца, но преступление не было завершено по причинам, не зависящим от его воли) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

В то же время в правительстве Российской Федерации были удивлены, что письмо министра обороны РФ было использовано для возбуждения нового уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.