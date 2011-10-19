В Брюсселе завтра будет Клюев

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития Украины Андрей КЛЮЕВ завтра, 20 октября, примет участие в семинаре «Соглашение об ассоциации Украина – ЕС: торговые аспекты и экономические вопросы», который проводится Комитетом по делам внешней торговли Европейского парламента.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба А.КЛЮЕВА.

В мероприятии также примут участие председатель Комитета по делам внешней торговли Европейского парламента Витал МОРЕЙРА, его заместитель Павел ЗАЛЕВСКИЙ, член Еврокомиссии по вопросам торговли Карел Де ГУХТ, заместитель министра экономики Республики Польша Марчин КОРОЛЕЦ.

А.КЛЮЕВ также проведет несколько встреч с представителями Европарламента.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС будет окончательно оформлено в декабре и ратифицировано летом 2012 года.

17 октября в интервью агентству Bloomberg Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Киев готов перенести на более поздний срок подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли, если европейские лидеры будут к этому не готовы в связи с "делом Тимошенко".

18 октября, Еврокомиссия заявила, что запланированный на 20 октября визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель отложен на более позднее время, когда условия будут более подходящими для продолжения переговоров о Соглашении об ассоциации.

В Европейском Союзе надеются, что Соглашение об ассоциации будет парафировано на саммите Украина - ЕС в декабре. Об этом сказал руководитель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.