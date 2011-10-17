Азаров ждет, когда найдут «более достойного» для его должности

Премьер Николай Азаров уверяет, что его не волнует сохранение поста главы правительства.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос на своей странице в Facebook.

"Прогнозы относительно моей персоны меня волнуют меньше. Я уже говорил, назовите более достойного и подготовленного для работы на этой должности", - отметил он.

"А волнуют меня совсем другие вопросы: жизнеобеспечение страны зимой, финансовая стабильность, энергосбережение, строительство больниц, школ, выпуск качественных украинских товаров и т.д. Вот над этим я работаю", - добавил премьер.

Ранее Азаров писал на своей странице в Facebook, что необходимо развивать современную туристическую инфраструктуру и модернизировать эту отрасль.

Напомним, сегодня Николай Азаров посетил город Умань в Черкасской области. В дендропарке "Софиевка" вместе с губернатором Черкасской области Сергеем Тулубом, премьер высадил дуб на аллее дубов. При высадке дерева, премьер отказался от рабочих перчаток.

Gazeta.ua