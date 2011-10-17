Мэр Сум: За что осудили Тимошенко? Хоть убей – не понимаю

Городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ заявляет, что нынешняя власть должна выпустить бывшего Премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО на свободу, поскольку в январе 2009 года она спасла Украину от замерзания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Сум написал в своем персональном блоге, пребывая несколько дней после простуды на больничном.

«То, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего Премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО по превышению полномочий при подписании международных газовых соглашений, причем между хозяйствующими субъектами, – это неправильно. Были использованы при этом директивы Кабинета Министров или директивы Премьер-министра – не суть важно. Если ТИМОШЕНКО осудили за это, то ни один чиновник в Украине не будет принимать самостоятельных решений и брать на себя ответственность. Придется все решения для всех уровней принимать Президенту Украины лично, вплоть до того, на какой улице в Сумах сначала капитально ремонтировать дорогу – на проспекте Лушпы или на улице Харьковской», – отметил Г.МИНАЕВ.

При этом он считает, что Ю.ТИМОШЕНКО «должна нести политическую ответственность за свою деятельность на посту Премьер-министра Украины, и она ее уже понесла: не стала Президентом Украины».

«Где гарантия, что нынешний Президент в будущем не попадет в такую же ситуацию (в связи – УНИАН), например, с Харьковскими соглашениями? За что осудили ТИМОШЕНКО? Хоть убей – не понимаю. За принятое решение? Так ЮЩЕНКО надо судить, а не ТИМОШЕНКО. За то, что на межгосударственном уровне до Нового Года (2009) не были подготовлены договоренности, которые просто бы технически подписали премьер-министры и руководители газовых концернов. Это же и есть работа Президента страны!» - пишет Г.МИНАЕВ.

Также мэр Сум вспомнил 4 января 2009 года, когда рано утром пришла правительственная телеграмма с требованием сократить потребление газа, в то время как ночью было до -23° С, а в Судже россияне полностью закрыли задвижки на магистральных газопроводах. При этом в своем блоге городской председатель Сум назвал «героизмом» реверсную прокачку газа в то время по ГТС Украины без аварий и газодинамических ударов.

«Страна действительно была на грани «ледникового периода»! Что было делать ТИМОШЕНКО? Не ехать в Москву? Не заставлять ДУБИНУ подписывать контракты? Нам хорошо сейчас размышлять! А тогда? Надо было ехать! Только это должен был делать Президент! И не 19 января 2009 года, а 29-30 декабря 2008 года, как минимум. Он не сделал этого. Сделала это она. Цена? Ваш ребенок умирает, Вы будете спрашивать о том, сколько стоит лекарство, которое сказал Вам срочно привезти врач?! Тем более, что в «аптеке» Газпрома это лекарство продают всем по одной цене? Вашему ребенку жить осталось двое суток, Вы будете выпрашивать скидку? Аналогия и аллегория полная… А Юлю надо выпустить. То, что она сидит – неправильно, это …не по справедливости», – подытожил Г.МИНАЕВ.

Справка УНИАН. Политическая сила Г.МИНАЕВ «Родной город» имеет в Сумском горсовете свою фракцию, которая вместе с фракцией Партии регионов входит в состав большинства горсовета.

11 октября Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявил, что защита на следующей неделе планирует обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора по делу Ю.ТИМОШЕНК